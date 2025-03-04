Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Он отметил, что США не отказываются от помощи Украине, однако пока возникла пауза в ее предоставлении.
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"Это временная пауза": спикер Палаты представителей США о военной помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что задержка военной помощи Украине является временной. Он отметил необходимость подписания соглашения о минералах и призвал Зеленского исправить ситуацию.