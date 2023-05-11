Рішення суду обурило багатьох користувачів мережі, адже для заняття сексом потрібно щонайменше 2 людини. З нею був хлопець, який буквально "випарувався" під час оголошення вироку.

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У суді пояснили, чому не покарали хлопця

У Франківському районному суді Львова пояснили, що ще не притягнули хлопця до відповідальності за секс у громадському місці, тому що він не прийшов на судове засідання.

На запит журналістів у суді повідомили, що у них є матеріали справи про притягнення до відповідальності хлопця за статтею про дрібне хуліганство. Станом на 10 травня рішення у справі немає, тому що хлопець не прийшов на судове засідання.

Наступне засідання заплановане на 19 травня.

Що передувало