Решение суда возмутило многих пользователей сети, ведь для занятия сексом требуется не менее 2 человек. С ней был парень, который буквально "испарился" во время оглашения приговора.

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В суде объяснили, почему не наказали парня

Во Франковском районном суде Львова объяснили, что еще не привлекли парня к ответственности за секс в общественном месте, потому что он не пришел на судебное заседание.

По запросу журналистов в суде сообщили, что у них есть материалы дела о привлечении к ответственности молодого человека по статье о мелком хулиганстве. По состоянию на 10 мая решения по делу нет, потому что молодой человек не пришел на судебное заседание.

Следующее заседание запланировано на 19 мая.

Что предшествовало