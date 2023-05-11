Мама скандальной львовянки Кристины Горун осудила поведение дочери. Галина Горун, которая работает преподавательницей иностранного языка Львовского государственного университета внутренних дел, рассказала журналистам, что проживает отдельно от 30-летней дочери, попавшей в скандал
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"Черной Мамбой" заинтересовались в СБУ
Более того, по словам женщины, Кристина не общается ни с мамой, ни со своей младшей сестрой, ведь у них плохие отношения. Галина утверждает, что Кристина стала неконтролируемой, в результате чего у нее с дочерью было немало конфликтов.
Нет слов. На это можно реагировать только негативно, и никак иначе. Она стала неконтролируемой после трагической смерти отца, влияния на нее никто не имеет. Она делает то, что хочет. Я работаю в университете, общаюсь с детьми, преподаю, и не хотела бы, чтобы моя дочь так себя вела. У нас неоднократно были конфликты,
– рассказала Галина Горун.
Журналисты рассказали, что Кристина Горун окончила Львовский торгово-экономический университет и сейчас работает в салоне красоты.
На публичные высказывания скандальной блогерши из Львова отреагировали в СБУ.
"Высказывания и действия указанного лица спецслужба будет квалифицировать согласно статьям уголовного кодекса, которые подследственны СБУ. Будем более подробно информировать позднее", – сообщила представитель СБУ Львовщины Роксолана Яворская.
Что известно о скандале с "Черной Мамбой"
- Скандалу с "Черной Мамбой" предшествовал другой конфликт, который произошел в центре Львова 7 мая. Львовский журналист Роман Гурский сделал замечание пассажирам автомобиля Range Rover, которые громко слушали музыку Григория Лепса в центре Львова.
- Компания молодых ребят агрессивно отреагировала. Один из ребят даже пытался вырвать телефон журналиста. После того как видео оказалось в сети, уже 8 мая полиция задержала Range Rover.
- Всем пассажирам автомобиля вручили повестки. Также один парень опубликовал видео с извинениями.
- Кристина Горун решила встать на защиту ребят, которые 7 мая слушали русскую музыку в центре Львова. Она назвала "дном" украинскую армию, а музыку – безвкусицей, которую она якобы вынуждена терпеть.
- Скандал с "Черной Мамбой" тоже быстро приобрел огласку в социальных сетях. После этого девушка записала видео с извинениями и сказала, что ей дважды взломали страницу в инстаграме.