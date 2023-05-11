Мама скандальной львовянки Кристины Горун осудила поведение дочери. Галина Горун, которая работает преподавательницей иностранного языка Львовского государственного университета внутренних дел, рассказала журналистам, что проживает отдельно от 30-летней дочери, попавшей в скандал

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"Черной Мамбой" заинтересовались в СБУ

Более того, по словам женщины, Кристина не общается ни с мамой, ни со своей младшей сестрой, ведь у них плохие отношения. Галина утверждает, что Кристина стала неконтролируемой, в результате чего у нее с дочерью было немало конфликтов.

Нет слов. На это можно реагировать только негативно, и никак иначе. Она стала неконтролируемой после трагической смерти отца, влияния на нее никто не имеет. Она делает то, что хочет. Я работаю в университете, общаюсь с детьми, преподаю, и не хотела бы, чтобы моя дочь так себя вела. У нас неоднократно были конфликты,

– рассказала Галина Горун.

Журналисты рассказали, что Кристина Горун окончила Львовский торгово-экономический университет и сейчас работает в салоне красоты.

На публичные высказывания скандальной блогерши из Львова отреагировали в СБУ.

"Высказывания и действия указанного лица спецслужба будет квалифицировать согласно статьям уголовного кодекса, которые подследственны СБУ. Будем более подробно информировать позднее", – сообщила представитель СБУ Львовщины Роксолана Яворская.

Что известно о скандале с "Черной Мамбой"