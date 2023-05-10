Посреди центра Львова на стоянке молодые люди припарковали Range Rover. Авто ни у кого бы не вызывало никаких замечаний, если бы не музыка, которая оттуда звучала. Речь идет о песнях пропутинского исполнителя Лепса. Собственно, по этому поводу и сделал парням замечания журналист Роман Гурский. Они отреагировали неадекватно, но это были только цветочки.

К теме Слушали Лепса и хамили: во Львове молодые люди получили повестки

Ребята могут быть связаны с Россией

Журналисты попытались выйти на парней. Как выяснилось, перед Пасхой они поселились во Львов. Глава ОСМД дома, в котором они жили, заметил дорогую машину, которая стояла на газоне. В то же время он отметил, что как-то случайно ехал с ними в лифте, то "они нормально общались по-украински".

Автомобили во дворе, по словам журналистки, нет. Также никто не открыл дверь квартиры, которую они арендуют. Что касается телефонов, то они просто выключены.

Интересно, что ребята также взяли в аренду офис во Львове. Охранник помещения поделился интересными данными.

Они два дня не работают 8 и 9. Потому что они с Россией как-то связаны, с этими обманами. Как Россия отдыхает, то и они не работают,

– говорит охранник Роман.

Он отметил, что офис парня снимают, чтобы разыгрывать русских бабушек. По словам охранника, они "якобы забирают какие-то деньги, выманивают". Правда, он отметил, что не знает, насколько это правда.

Кратко о ситуации вокруг молодых людей