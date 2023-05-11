Мама скандальної львів'янки Христини Горун засудила поведінку доньки. Пані Галина, яка працює викладачкою іноземної мови Львівського державного університету внутрішніх справ, розповіла журналістам, що проживає окремо від 30-річної доньки, яка потрапила у скандал.

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"Чорною Мамбою" зацікавилися у СБУ

Що більше, за словами жінки, Христина не спілкується ні з мамою, ні зі своєю молодшою сестрою, адже в них погані стосунки. Пані Галина стверджує, що Христина стала неконтрольованою, внаслідок чого в неї з донькою було чимало конфліктів.

Нема слів. На це можна реагувати тільки негативно та ніяк інакше. Вона стала неконтрольована після трагічної смерті батька, впливу на неї ніхто не має. Вона робить, що хоче. Я працюю в університеті, спілкуюся з дітьми, викладаю, і не хотіла б, щоб моя донька так поводилася. У нас неодноразово були конфлікти,

– розповіла Галина Горун.

Журналісти розповіли, що Христина Горун закінчила Львівський торгово-економічний університет і зараз працює в салоні краси.

На публічні висловлювання скандальної блогерки зі Львова відреагували в СБУ.

"Висловлювання та дії вказаної особи спецслужба буде кваліфікувати згідно зі статтями кримінального кодексу, які підслідні СБУ. Детальніше інформуватимемо згодом", – повідомила речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська.

Що відомо про скандал з "Чорною Мамбою"