Також скандальна блогерка заявила, що буде продовжувати слухати російське, тому що українська музика – "для рагулів". Про це пише 24 Канал.

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Подробиці скандалу

"Чорна Мамба", тобто львів'янка Христина Горун, відреагувала на скандал зі слухачами Лєпса в центрі Львова. Вона назвала українську музику "жахливим несмаком", а слухачів української музики – "рагулятами". Блогерка заявила, що їй "доводиться терпіти" українську музику скрізь, тож вона "знесе кашкет" тому, хто зробить їй зауваження за прослуховування російської музики.

При цьому вона заявила, що ніколи не перепросить за свої слова (спойлер – вибачення вже прилетіли).

Та-та, нашліть і на мене мусарів, я х*р вибачусь. Можу хіба на відео ще раз всіх вас на**й послати,

– написала блогерка.

Дівчина закрила свій профіль, але на цьому скандал не закінчився. Її аудиторія почала писати їй гнівні коментарі, тож далі її ще більше "понесло". Вона цинічно назвала наших захисників "дном" та "примітивними виродками". На її думку, "вони нічого не можуть і не переможуть".

Від блогерки відхрестився навіть її хлопець

Дівчина на зв'язок зі ЗМІ не виходить, але журналістам "Вголос" вдалося додзвонитися до її хлопця. У розмові з ними він відхрестився від близьких стосунків з Христиною та засудив її висловлювання, зазначивши, що сам шокований.

Я це бачив, мені це скидали. Я ніколи в житті навіть не думав, що може таку, вибачте за слово, х**ню написати і думати,

– сказав він.

На "Чорну Мамбу" наклали "санкції" елітні заклади

Блогерка любить відпочивати "по-багатому". У своїх соцмережах вона хизується шопінгом й відпочинком у дорогих ресторанах та готелях – як в Україні, так і за кордоном. При цьому більшість роликів зняті під російську музику.

За даними ЗМІ, після її обурливих заявив вона опинилася у чорному списку львівських закладів, зокрема Emily Resort, Grand hotel та "Банк готель".

Цікавий факт! Журналісти з'ясували, що 2019 році "Чорна Мамба" була у Москві. Це підтверджують і фото дівчини з геолокацією.

Та, що "ніколи не перепрошуватиме", вже просить пробачення

Після розголосу ЗМІ та у соцмережах, Христина Горун записала відео з вибаченнями. Вона заявила, що коли їй пояснили, чому сталася ситуація із прослуховуванням музики Григорія Лєпса у центрі Львова, то думка у неї одразу змінилась.

При цьому вона заявила, що "не впевнена" в тому, що бридкі речі про ЗСУ писала вона. А якщо й писала, то в перші дні повномасштабної війни, тому що в неї був стрес і вона злилася, що Україна не стримала наступ.

Я навіть спілкувалася зі своїм другом-військовим, він мені пояснював всі нюанси і я дійсно змінила свою думку. Якщо я це писала, бо я не впевнена (доказати це зараз буде практично неможливо), але конкретно перед ЗСУ я вибачаюсь. Це абсолютно щирі вибачення, коли я відчуваю за собою вину, коли я дійсно неправа. За таке дійсно вибачаюсь тому, що це неправильно. Неважливо, чи це було на емоціях, чи це був стрес,

– заявила блогерка.

Вибачення блогерки "Чорна Мамба": дивіться відео

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