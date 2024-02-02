В Киеве полицейский посещал вечеринки группового секса: агент пытался разоблачить организаторов

В столице правоохранители разоблачили организаторов вечеринок с групповым сексом. Интересно, что инициаторов таких развлечений удалось поймать с помощью агента под прикрытием, который посетил несколько таких событий.

Одним из организаторов был местный таксист. Мужчина получил испытательный срок. Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда города Киева.

Смотрите также Прикрыла интимные зоны национальными символами: сеть возмущена из-за фото порноактрисы из Одессы

Что известно о "вечерах разврата"

По данным следствия, трое сообщников в ноябре 2022-го – январе 2023 года решили организовывать вечеринки с групповым сексом.

Для этого они размещали объявления в телеграм-каналах, подыскивая желающих принять участие в таких развлечениях.

В частности, подозреваемые узнавали о сексуальных предпочтениях клиентов, арендовали помещение, заказывали фуршет и покупали контрацептивы. Главной идеей таких вечеринок был групповой секс между незнакомцами, которые платили бы за эти "услуги" организаторам мероприятия.

Вследствие этого столичные правоохранители заинтересовались такими вечеринками. Их агент совершил "оперативную закупку" и несколько раз посещал такие развлечения. Говорится, что он ездил в квартиры и сауны, где проводили вечеринки.

Как говорится в материалах следствия, обвиняемые провели несколько таких вечеринок. Впоследствии их задержала полиция благодаря собранным агентом доказательствам.

Приговор суда / Скриншот "ТСН"

Один из организаторов мероприятия во время следствия вину признал и заключил сделку с прокурором. Суд признал его виновным по статье о сводничестве для разврата, совершенные с целью наживы.

Нарушителя осудили на 3 года лишения свободы, заменив на год испытательного срока.

Блогеры из Киева организовывали пьяные вечеринки: основное