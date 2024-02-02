У Києві поліцейський відвідував вечірки групового сексу: агент намагався викрити організаторів

У столиці правоохоронці викрили організаторів вечірок із груповим сексом. Цікавим є те, що ініціаторів таких розваг вдалося спіймати за допомогою агента під прикриттям, який завітав на декілька таких подій.

Одним з організаторів був місцевий таксист. Чоловік отримав іспитовий термін. Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду міста Києва.

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Що відомо про "вечори розпусти"

За даними слідства, троє спільників у листопаді 2022-го – січні 2023 року вирішили організовувати вечірки із груповим сексом.

Для цього вони розміщували оголошення у телеграм-каналах, підшукуючи охочих взяти участь у таких розвагах.

Зокрема, підозрювані дізнавалися про сексуальні вподобання клієнтів, орендували приміщення, замовляли фуршет і купували контрацептиви. Головною ідеєю таких вечірок був груповий секс між незнайомцями, які платили б за ці "послуги" організаторам заходу.

Внаслідок цього столичні правоохоронці зацікавилися такими вечірками. Їхній агент здійснив "оперативну закупівлю" та кілька разів відвідував такі розваги. Мовиться, що він їздив до квартир та саун, де проводили вечірки.

Як йдеться в матеріалах слідства, обвинувачені провели декілька таких вечірок. Згодом їх затримала поліція завдяки зібраним агентом доказам.

Вирок суду / Скриншот "ТСН"

Один з організаторів заходу під час слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним за статтею про звідництво для розпусти, вчинені з метою наживи.

Порушника засудили на 3 роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну.

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