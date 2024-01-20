В сети появились снимки порноактрисы Анастасии Митиной, известной как Anna Ralphs, на которых она красуется с украинским флагом и гербом, прикрыв ими свои интимные части тела. Фотографии, сделанные Питером Хеагре, вызвали волну возмущения среди украинцев, в том числе военных. Об этом пишет 24 Канал.

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"Это полный шляпа": военный о фотосессии

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" выразил свое возмущение в телеграм-канале, отметив, что символика Украины является святой для тех, кто отдает жизнь на фронте. "Это просто полный шляпа... Вы не понимаете, что за этот герб, за этот гимн и флаг ребята умирают уже 10 лет?" написал он.

Когда мы были детьми, может быть, не до конца понимали важность этих символов. Но сейчас, после всего, что пережил наш народ, когда военный слышит гимн и видит флаг – он чуть не плачет, видя немало ужаса,
– добавил офицер.

"Алекс" также отметил, что использование государственных символов таким образом является поруганием и может влечь за собой ответственность по статье 338 Уголовного кодекса.

В то же время портал "Межа" сообщил, что снимки были опубликованы 17 июня 2023 года. Фотосессия вызвала широкий резонанс в обществе, ведь многие считают, что такое изображение украинских символов является неуважение к тем, кто защищает страну.

Порноактриса прикрыла интимные места национальной символикой / Фото Питера Хеагре

Если анализировать отзывы в социальных сетях, то можно подытожить, что многие украинцы разделяют мнение офицера и считают, что такие действия не только оскорбляют национальные символы, но и презирают память тех, кто отдал свою жизнь за независимость и суверенитет Украины.

Что писали люди в сети о скандальной фотосессии / Скриншоты 24 Канала

Общество ожидает реакции соответствующих органов и возможных юридических последствий для всех причастных к этой фотосессии, которые допустили использование государственных символов недопустимым способом.

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Добавим, что Анастасия Митина, девушкой из фотографий, родом из Одессы. Она зарабатывает на жизнь, трудясь в порноиндустрии. Кстати, летом 2023 года наши народные депутаты предлагали декриминализировать порно. Проблема нынешнего законодательства в том, что гражданина могут наказать только потому, что он хранит интимные фото у себя на телефоне.