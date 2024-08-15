Студентка КНУ заявила о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя: дело расследует полиция

Студентка Киевского университета имени Шевченко Марина Калашникова обвинила преподавателя в сексуальных притязаниях. Поэтому в университете заседала комиссия.

Также студентка 2 курса магистратуры обратилась к исполняющему обязанности председателя Студпарламента УНЦ "ИБМ".

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Что известно о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя

Наша студентка Марина Калашникова сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам от заведующего кафедрой биохимии Алексея Савчука,

– говорится в сообщении

Говорится о заведующем кафедрой биохимии Учебно-научного центра "Институт биохимии и медицины" Алексее Савчуке.

Впервые Комиссию по рассмотрению обращения Марины Калашниковой созвали 11 июля, 23 июля – повторно уже с участием Студпарламента ННЦ "ИБМ", где к согласию пришли все члены комиссии и поставили свои подписи.

Комиссия института, что была созвана для рассмотрения этого дела, завершила свое расследование и дальнейшие действия перешли на уровень университета,

– сообщили в студпарламенте.

Там также отметили, что полиция тоже завершила свое расследование, поскольку по действующему законодательству оно может длиться до одного месяца и должно содержать прямые доказательства.

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Ректор Киевского национального университета Владимир Бугров рассказал изданию "УП. Жизнь", что институт биохимии и медицины провел служебное расследование, его материалы сейчас прорабатывают.

Полиция осуществляет проверку. После того, как мы получим выводы их расследования, будут приняты соответствующие правовые меры. Преподаватель сейчас находится в отпуске,

– заявил Бугров.

Также журналисты обратились за комментариями относительно инцидента к самой Марине Калашниковой и полиции Киева.

Кстати, скандалы в университете возникают не впервые. В частности, зимой 2022 года в сети распространяли переписку с эротическим подтекстом, которые якобы вел ректор КНУ со студентками.

Тогда ректор Киевского университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров отрицал сексуальные связи со студентками университета. Он говорил, что переписку сфальсифицировали и распространили, чтобы отстранить его от должности.