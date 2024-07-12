43-летний мужчина систематически принуждал несовершеннолетних дочерей своей сожительницы и свою родную дочь к половым сношениям.

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Насиловал несовершеннолетних, снимал детское порно

Ювенальные прокуроры в судебном порядке доказали вину жителя Черновцов в изнасиловании и развращении детей, а еще распространении среди несовершеннолетних изображений и видеопродукции порнографического характера, изготовлении, распространении и хранении детской порнографии.

43-летний мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении 2 несовершеннолетних падчериц и 2 родных малолетних детей. Он снимал это на мобильный телефон, хранил и в дальнейшем показывал детям.

Также доказано, что мужчина систематически принуждал несовершеннолетних дочерей своей сожительницы и свою родную дочь к половому сношению, которые тоже снимал и хранил,

– заявили в прокуратуре.

Добавили, что насильника уже приговорили к 15 годам лишения свободы.