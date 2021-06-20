Села в авто к незнакомцу: в России нашли убитой гражданку США

В России без вести пропала 34-летняя гражданка США Кэтрин Илэйн серой. Это произошло еще 15 июня в Нижегородской области.

19 июня женщину нашли мертвой. Правоохранители подозревают убийство, и уже задержали подозреваемого – местного ранее судимого жителя.

Читайте также Сердце билось, когда девушка должна была быть мертвой: в Греции умный часы раскрыли убийство

Убийство американки в России: все известные подробности

34-летняя гражданка Соединенных Штатов Америки Кэтрин Илэйн Сироу с 2019 года проживала в съемной квартире в российском городе Бор, потому как училась в магистратуре одного из вузов в Нижнем Новгороде.

15 июня она последний раз вышла на связь с матерью по телефону – и сообщила, что едет в автомобиле с незнакомым мужчиной. В тот же день она исчезла, а 19 июня нашли ее тело.

В тот же день она исчезла, а 19 июня нашли ее тело. Правоохранители начали уголовное производство по подозрению в убийстве, и уже обнаружили подозреваемого. Им оказался местный житель 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления.

Источники в российском МВД сообщили журналистам, что мужчина "сотрудничает со следствием".

Как свидетельствуют соцсети Кэтрин Сироу, женщина с 2005 по 2011 служила в морской пехоте. Также в США она уже получила образование в области истории искусств – закончила и бакалавриат, и магистратуру. Почему поехала учиться еще в Россию – неизвестно.

К слову В Киеве поймали криминального авторитета "Деда": его уже трижды депортировали из Украины