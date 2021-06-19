Загадочное убийство, ошеломившее всю Грецию, произошло в Афинах еще 11 мая. Во время "ограбления" погибла 20-летняя Кэролайн Крауч.

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На момент трагедии в доме находился муж девушки. 32-летний пилот заявил, что трое грабителей якобы ворвались в их дом в Афинах, связали его и задушили жену.

Сразу после трагедии греческие правоохранители начали разыскивать банду преступников и даже объявили вознаграждение в 300 тысяч евро за правдивую информацию об убийцах.

Полицейские даже задержали уроженца Грузии, который в первые дни после расследования пересекал границу с соседней Болгарией. Однако впоследствии оказалось, что мужчина не виновен. Истину на трагедию смог пролить лишь технический анализ умных часов девушки.

Что установили умные часы

Устройство, которое Кэролайн носила в момент трагедии, показало, что ее сердце билось в то время, когда, как утверждал ее муж, она уже была убита. А датчик активности на телефоне Бабиса Анагностопулоса показал, что он ходил в то время, когда, по его словам, был связан.

Кроме того, хронология и время преступления, которые описывал мужчина, отличаются от того, что зафиксировали домашние камеры слежения. В конце концов догадки полицейских подтвердил технический анализ.

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Детективы задержали мужа Кэролайн после поминальной службы. После 8-часового допроса он признался в убийстве. Он также рассказал о том, что они с женой часто ссорились в последнее время.

Впечатляет! Расследование этого преступления было настолько важным, что национальное телевидение Греции прервало трансляцию футбольного чемпионата Евро-2020 в четверг вечером, чтобы сообщить подробности признания.