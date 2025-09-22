Министерство обороны России сообщило о якобы "захвате" села Калиновское, что в Днепропетровской области. Однако эти заявления врага не соответствуют действительности.

Об этом рассказал представитель ОСУВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский в комментарии 24 Каналу.

Захватили ли российские войска Калиновское?

Алексей Бельский объяснил, что на Новопавловском направлении противник в среднем проводит от 20 до 30 штурмовых действий в день. В понедельник, 22 сентября, россияне совершили 20 атак вблизи населенных пунктов Филиал, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское.

Основными задачами захватчиков на время проведения осенне-зимней кампании является полный захват Донецкой и Луганской областей, а также города Купянск и части Харьковской области. Днепропетровское направление остается для противника второстепенным, но важным,

– добавил представитель ОСУВ "Днепр".

По словам военного, на Днепропетровщине враг преследует несколько целей:

не допустить переброски части украинских военнослужащих и техники с этого направления для усиления других – к примеру, в Донецкой области;



постепенно реализовать основную цель Путина – захват всей Украины;



прикрываясь "освобождением" части области и "защитой" русскоязычных, при необходимости для Путина, включить Днепропетровскую область в состав России.

Алексей Бельский также отметил, что на северо-востоке Днепропетровщины противник уже длительное время пытается захватить Новопавловку. Однако пока россияне не могут приблизиться к окраинам села, ведь Силы обороны блокируют все попытки оккупантов.

По его словам, враг осуществлял с территории Донецкой области неоднократные попытки продвижения и на восток Днепропетровщины. Там россияне применяют тактику инфильтрации – они отправляют малые группы по 1 – 2 человека в защитном камуфляже, которым удается проникать вглубь украинской обороны для выполнения определенных задач.

Немало таких групп инфильтруются в направлениях населенных пунктов в глубине Сил обороны с целью записи на их территории пропагандистских видео. От 2 до 5 военнослужащих проникают на окраины ближайших к линии боевого соприкосновения сел, разворачивают "трехцветную тряпку", снимают это на видео, которое сразу размещают пропагандистские ресурсы, а министерство обороны России отчитывается об очередной победе,

– рассказал Бельский.

Спикер отметил, что так россияне "освободили" около десяти населенных пунктов на Днепропетровщине. В частности 22 сентября оккупационная группировка "Восток" сообщила об "освобождении" села Калиновское вблизи Новониколаевки.

На самом деле Силы обороны реагируют чрезвычайно быстро: такие группы почти сразу уничтожаются ударами дронов, артиллерии или штурмовыми подразделениями, а "освобожденные" оккупантами населенные пункты остаются под контролем Украины.

