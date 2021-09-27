Семенченко, который голодает более 60 суток, потерял сознание в изоляторе СБУ
Источник:фейсбук Натальи Музыки
Семен Семенченко потерял сознание в изоляторе СБУ. Он голодает уже 61 день – еще с конца июля.
Потерю сознания заметил адвокат Семенченко. Он вызвал скорую помощь. Это случилось утром 27 сентября.
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Семенченко потерял сознание: голодает уже 61 день
Жена Семенченко Наталья Музыка написала, что во время посещения, адвокат заметил, что мужчина "закрыл глаза и долго не открывает".
На любые действия не реагирует. Сквозь ресницы адвокат заметил белки – Семен потерял сознание,
– написала жена.
Она также пояснила, что скорая привела Семенченко в сознание и уехала через 10 минут. Зато медик СБУ сообщил, что следующее посещение только утром.
"И вполне вероятно что на такой стадии голодания (61 день сегодня – речб идет о 27 сентября – 24 канал) Семен может лечь на кровать и больше не встать. Никто следить, он в сознании, или в уже в коме, не будет", – убеждена женщина.
По ее словам, в больницу Семенченко СБУ не отпускает из-за постановления следователя.
Кстати 1 сентября Семенченко стало плохо во время заседания суда. Тогда суд объявил перерыв, а для оказания помощи подозреваемому вызвали скорую помощь. Впоследствии рассмотрение дела в суде продолжили.
Коротко о деле Семена Семенченко
- СБУ в марте 2021 года заявила, что прекратила деятельность "частной военной компании", учредителями которой являются Семенченко и Евгений Шевченко.
- Им сообщили о подозрении в организации незаконной схемы ввоза военных запчастей из России, и они вины не признают.
- 26 марта Семенченко взяли под стражу. Из-за проблем со здоровьем экс-нардепа отправили в больницу, а затем – снова в СИЗО. Впоследствии экс-командиру батальона "Донбасс" объявили новое подозрение по хранению огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц.
- 14 июля суд отпустил Семенченко под круглосуточный домашний арест, и уже 26 июля – отправил его в СИЗО. Через несколько дней он объявил голодовку.
- 8 сентября Соломенский районный суд Киева оставил Семенченко под стражей на 2 месяца.