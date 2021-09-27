Семенченко, который голодает более 60 суток, потерял сознание в изоляторе СБУ

Семен Семенченко потерял сознание в изоляторе СБУ. Он голодает уже 61 день – еще с конца июля.

Потерю сознания заметил адвокат Семенченко. Он вызвал скорую помощь. Это случилось утром 27 сентября.

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Семенченко потерял сознание: голодает уже 61 день

Жена Семенченко Наталья Музыка написала, что во время посещения, адвокат заметил, что мужчина "закрыл глаза и долго не открывает".

На любые действия не реагирует. Сквозь ресницы адвокат заметил белки – Семен потерял сознание,

– написала жена.

Она также пояснила, что скорая привела Семенченко в сознание и уехала через 10 минут. Зато медик СБУ сообщил, что следующее посещение только утром.

"И вполне вероятно что на такой стадии голодания (61 день сегодня – речб идет о 27 сентября – 24 канал) Семен может лечь на кровать и больше не встать. Никто следить, он в сознании, или в уже в коме, не будет", – убеждена женщина.

По ее словам, в больницу Семенченко СБУ не отпускает из-за постановления следователя.

Кстати 1 сентября Семенченко стало плохо во время заседания суда. Тогда суд объявил перерыв, а для оказания помощи подозреваемому вызвали скорую помощь. Впоследствии рассмотрение дела в суде продолжили.

Коротко о деле Семена Семенченко