Семенченко вызвали скорую помощь. Об этом он сам написал на своей странице в фейсбуке.

К теме Рассмотрение дела Семенченко перенесли: экс-нардеп объявил голодовку

Семенченко стало плохо в зале суда

Семену Семенченко стало плохо во время заседания суда. Из-за этого в суде объявили перерыв до 14 часов 1 сентября, а для оказания помощи подозреваемому вызвали скорую помощь. Впоследствии рассмотрение дела в суде продолжили.

Кстати, Семен Семенченко объявил голодовку 20 августа, когда Апелляционный суд перенес рассмотрение его дела на 3 сентября. Бывший нардеп заявил, что бессрочно будет голодать в знак протеста.

Кстати, Соломенский районный суд Киева не успел за месяц передать документы по делу. Это назвали причиной переноса заседания. Однако сам Семенченко с ней не согласен.

Коротко о деле Семена Семенченко