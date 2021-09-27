Семенченко, який голодує понад 60 діб, знепитомнів у ізоляторі СБУ
Джерело:фейсбук Наталки Музики
Семен Семенчено втратив свідоміть у ізоляторі СБУ. Він голодує вже 61 день – ще з кінця липня.
Втрату свідомості помітив адвокат Семенченка. Він викликав швидку допомогу. Це трапилось вранці 27 вересня.
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Семенченко втратив свідомість: голодує вже 61 день
Дружина Семенченка Наталка Музика написала, що під час відвідування, адвокат помітив що чоловік "заплющив очі і довго не відкриває".
На будь-які дії не реагує. Крізь вії адвокат помітив білки – Семен втратив свідомість,
– написала дружина.
Вона також пояснила, що швидка привела Семенченка в свідомість та поїхала через 10 хвилин. Натомість медик СБУ повідомив, що наступне відвідування тільки вранці.
"І цілком імовірно що на такій стадії голодування (61 день сьогодні – мовиться про 27 вересня – 24 канал) Семен може лягти на ліжко і більше не встати. Ніхто стежити, чи він при свідомості, чи в вже в комі, не буде", – переконана жінка.
За її словами, в лікарню Семенченка СБУ не відпускає через постанову слідчого.
До речі, 1 вересня Семенченку стало погано під час засідання суду. Тоді суд оголосив перерву, а для надання допомоги підозрюваному викликали швидку допомогу. Згодом розгляд справи у суді продовжили.
Коротко про справу Семена Семенченка
- СБУ в березні 2021 року заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії", засновниками якої є Семенченко та Євген Шевченко.
- Їм повідомили про підозру в організації незаконної схеми ввезення військових запчастин з Росії, та вони вини не визнають.
- 26 березня Семенченка взяли під варту. Через проблеми зі здоров'ям екснардепа відправили до лікарні, а згодом – знову в СІЗО. Згодом екскомандиру батальйону "Донбас" оголосили нову підозру щодо зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб.
- 14 липня суд відпустив Семенченка під цілодобовий домашній арешт, та вже 26 липня – відправив його в СІЗО. За кілька днів він оголосив голодування.
- 8 вересня Солом'янський районний суд Києва залишив Семенченка під вартою на 2 місяці.