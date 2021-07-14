Сам Семенченко заявив, що "боротьба триває". Рішення суду він назвав "маленькою перемогою у великій війні".
Зауважте Семенченку оголосили нову підозру у справі про "незаконну ПВК"
Зміни запобіжний захід – домашній арешт. Але це ще не кінець. Боротьба продовжується,
– зауважив Семенченко.
Справа Семенченка: головне
- Навесні 2021 року Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності так званої "приватної військової компанії". Її "учасників" тренували на спеціальній базі у Київській області. Новобранців навчали поводитися зі зброю, а також ознайомлювали з навичками військових бойових дій.
- У заснуванні цієї компанії підозрюють Семена Семенченка та "позаштатного агента" НАБУ Євгена Шевченка. Водночас політики спростовують усі звинувачення.
- Семенченка затримали. У СІЗО йому стало погано. Згодом політика перевели до лікарні. Сам Семенченко заявив, що у нього діагностували "миготливу аритмію".
- Згодом Семенченку також вручили підозру через обстріл телеканалу "112 Україна". Інцидент стався у липні 2019 року.
- Вже у липні 2021 року Семенченку оголосили про підозру у справі про "незаконну ПВК". Семенченку інкримінують зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи людей.