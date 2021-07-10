У чому підозрюють Семенченка
Екскомандира батальйону "Донбас" підозрюють у зберіганні вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб. Про це заявив адвокат Семенченка Владислав Добош.
Раніше Апеляція залишила Семенченка під вартою
Це очікувано для нас і не є сюрпризом. 4 місяці тому йому інкримінували незаконне збройне формування без зброї. Зараз йому вручили підозру зі свідчень людей про те, що начебто ця зброя знайдена десь у лісі й належала йому,
– сказав адвокат.
Він додав: "Тобто не тому, що безпосередньо у Семенченка була вилучена якась зброя, а через те, що якісь люди просто сказали, що у нього є зброя".
Добош зауважив, що екснардепу вручили підозру якраз перед черговим засіданням Солом'янського райсуду Києва. Раніше його перенесли на 12 липня через неявку сторони обвинувачення.
На думку сторони захисту, підозру вручили, аби були підстави продовжити Семенченку запобіжний захід.
Коротко про справу екснардепа
- У березні СБУ припинила діяльності "приватної військової компанії". Її засновниками назвали Семена Семенченка та "позаштатного агента" НАБУ Євгена Шевченка. Вони ж заперечують усі звинувачення.
- Чоловікам повідомили про підозру в організації схеми ввезення військових запчастин з Росії поза митним контролем.
- Наразі Семенченко перебуває у СІЗО. 22 червня Апеляція залишила його під вартою до 18 липня.