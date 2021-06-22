Відповідне рішення схвалила колегія суддів Київського апеляційного суду. Засідання суду транслювали на сторінці підозрюваного у фейсбуці.

До теми Для протидії Росії: Семенченко стверджує, що збирався навчати білоруську опозицію самообороні

Суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції про продовження арешту Семенченку до 18 липня. Після рішення присутні у залі почали вигукувати "Ганьба!".

Всім дякую, хто прийшов підтримати. Якщо вони намагатимуться мене зламати, їм не вдасться,

– сказав Семенченко.

У чому підозрюють екснардепа

У березні 2021 року СБУ заявила про припинення діяльності "приватної військової компанії". Засновниками назвали Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.

Їм повідомили про підозру щодо організації схеми ввезення військових запчастин і товарів з Росії поза митним контролем.

Семенченку також вручили підозру через обстріл телеканалу "112 Україна" у 2019 році.

Семенченко відкидає звинувачення

Сам підозрюваний каже, що насправді хотів навчати білоруських активістів самооборони та ніби співпрацював з Головним управлінням розвідки. Звинувачення проти себе Семенченко називає "замовленням".