Відповідне рішення схвалила колегія суддів Київського апеляційного суду. Засідання суду транслювали на сторінці підозрюваного у фейсбуці.

До теми Для протидії Росії: Семенченко стверджує, що збирався навчати білоруську опозицію самообороні

Суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції про продовження арешту Семенченку до 18 липня. Після рішення присутні у залі почали вигукувати "Ганьба!". 

У чому підозрюють екснардепа

Семенченко відкидає звинувачення

Сам підозрюваний каже, що насправді хотів навчати білоруських активістів самооборони та ніби співпрацював з Головним управлінням розвідки. Звинувачення проти себе Семенченко називає "замовленням".