Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда. Заседание суда транслировали на странице подозреваемого в фейсбуке.

К теме Для борьбы с Россией: Семенченко говорит, что собирался учить белорусскую оппозицию самообороне

Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении ареста Семенченко до 18 июля. После решения присутствующие в зале начали выкрикивать "Позор!".

Всем спасибо, кто пришел поддержать. Если они будут пытаться меня сломать, им не удастся,

– сказал Семенченко.

В чем подозревают экс-нардепа

В марте 2021 года СБУ заявила о прекращении деятельности "частной военной компании". Учредителями назвали Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко.

Им сообщили о подозрении по организации схемы ввоза военных запчастей и товаров из России вне таможенного контроля.

Семенченко также вручили подозрение из-за обстрела телеканала "112 Украина" в 2019 году.

Семенченко отвергает обвинения

Сам подозреваемый говорит, что на самом деле хотел учить белорусских активистов самообороны и якобы сотрудничал с Главным управлением разведки. Обвинения против себя Семенченко называет "заказом".