Семенченко рассказал, что осенью 2020 года он фигурировал в материалах дел против ряда белорусских оппозиционеров. В Минске утверждали якобы он поставлял белорусской оппозиции оружие и помогал при пересечении границы.
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Семенченко хотел учить белорусов самообороне
Подозреваемый признался, что он и товарищи собирались учить белорусов самообороне.
Нужно было найти людей, которые в случае, если они будут создавать отряды самообороны, могли бы противодействовать каким-то образом российской агрессии,
– сказал мужчина.
Семенченко убеждает, что никакого оружия не было. Кроме того, он добавил, что сотрудничал в этом вопросе с Главным управлением разведки, ведь белорусы могли иметь ценную информацию.
На Волыни обустроили дом для белорусов
Семенченко отметил, что люди могли бы многое рассказать разведчикам, находясь в Украине. Поэтому в селе Любашевского района на Волыни, в 20 километрах от границы обустроили дом, где могли бы останавливаться представители белорусской оппозиции.
Семенченко называет обвинения против себя "заказом"
Семенченко назвал обвинения "заказом", в свою деятельность – направленным на помощь разведке.
Мужчина говорит, что узнал о подготовке подозрения за 2 недели, поэтому успел написать начальнику ГУР Минобороны Буданову заявление с просьбой защитить свои конституционные права. После этого начали звонить другие высокопоставленные лица и выяснять, что происходит.
Подозреваемый утверждает, что после этого к нему звонили руководитель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по безопасности Роман Машовец и даже глава ОП Андрей Ермак.
Дело Семенченко: что известно
- В марте СБУ заявила о прекращении деятельности "частной военной компании", учредителями которой назвали Семена Семенченко и Евгения Шевченко.
- Им сообщили о подозрении по организации схемы ввоза военных запчастей и товаров из России вне таможенным контролем.
- Семенченко и Шевченко отвергают обвинения.
- Кстати, также Семенченко вручили подозрение из-за обстрела телеканала "112 Украина" в 2019 году.