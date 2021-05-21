Семенченко рассказал, что осенью 2020 года он фигурировал в материалах дел против ряда белорусских оппозиционеров. В Минске утверждали якобы он поставлял белорусской оппозиции оружие и помогал при пересечении границы.

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Семенченко хотел учить белорусов самообороне

Подозреваемый признался, что он и товарищи собирались учить белорусов самообороне.

Нужно было найти людей, которые в случае, если они будут создавать отряды самообороны, могли бы противодействовать каким-то образом российской агрессии,

– сказал мужчина.

Семенченко убеждает, что никакого оружия не было. Кроме того, он добавил, что сотрудничал в этом вопросе с Главным управлением разведки, ведь белорусы могли иметь ценную информацию.

На Волыни обустроили дом для белорусов

Семенченко отметил, что люди могли бы многое рассказать разведчикам, находясь в Украине. Поэтому в селе Любашевского района на Волыни, в 20 километрах от границы обустроили дом, где могли бы останавливаться представители белорусской оппозиции.

Семенченко называет обвинения против себя "заказом"

Семенченко назвал обвинения "заказом", в свою деятельность – направленным на помощь разведке.

Мужчина говорит, что узнал о подготовке подозрения за 2 недели, поэтому успел написать начальнику ГУР Минобороны Буданову заявление с просьбой защитить свои конституционные права. После этого начали звонить другие высокопоставленные лица и выяснять, что происходит.

Подозреваемый утверждает, что после этого к нему звонили руководитель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по безопасности Роман Машовец и даже глава ОП Андрей Ермак.

Дело Семенченко: что известно