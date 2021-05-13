Семенченко убеждает, что он и его ветеранская организация уже несколько лет выполняет задачи в интересах национальной безопасности. Однако название организации, фамилии, даты, должности, конкретные обстоятельства и операции назвать не может.

Кстати Суд оставил Семена Семенченко под стражей

Мужчина говорит, что не хочет дипломатических конфузов и скандалов, внешних политических рисков для Украины. Также говорит, что не хочет сорвать операций, которые "СБУ еще не успело сорвать".

Я, сидя уже месяц один в изоляторе СБУ, даю возможность руководству этих организаций самостоятельно определиться. Они бросают своих, от нас отказываются? Я даю возможность президенту прекратить этот стыд, когда левая рука уничтожает пальцы правой руки,

– заявил Семенченко.

Почему Семенченко связывает дело с Путиным и Лукашенко

Фигурант дела отметил, что производство открыли на следующий день после начала скандала с "вагнеровцами" в Беларуси.

"Поэтому нам и прицепили Шевченко, который активно обвиняет ОП в этом скандале. Дело по Семенченко началось сразу после того, как в прошлом году Александр Лукашенко стал выступать с обвинениями в адрес Украины. Как будто белорусская оппозиция "возит из Украины Оружие тоннами", – утверждает Семенченко.

Мужчина также вспомнил о выступлении президента России Владимира Путина 21 апреля. Часть которого была о якобы раскрытом покушении на убийство Лукашенко и попытке "государственного переворота" в Беларуси. ФСБ убеждала, что этот переворот планировали осуществить "при поддержке украинских националистов".

В моем деле в один момент появляются постановления заместителей генпрокурора, что расследование идет "медленно", и создается усиленная группа следователей, которая сразу начинает "форсировать" дело. Как раз один из таких "моментов" – когда Боровик приходит якобы с повинной и сообщает СБУ о существовании "ЧВК Семенченко,

– отметил Семенченко.

По словам мужчины, это произошло сразу после выхода сюжета на государственном белорусском телеканале, где его и других людей обвинили в помощи повстанцам против "карателей режима Лукашенко".

Дело Семенченко: что надо знать