Семенченко вручили подозрение из-за обстрела телеканала "112 Украина"
Сотрудники Службы безопасности Украины 14 мая сообщили о подозрении бывшему нардепу Семену Семенченко. Его обвиняют в обстреле телеканала "112 Украина" в июле 2019 года.
Источник:Офис генпрокурора
Следователи установили, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Как отметили в СБУ, этот теракт был использован представителями России в гибридной войне против Украины.
К теме Появилось видео момента обстрела 112 канала
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