Сотрудники Службы безопасности Украины 14 мая сообщили о подозрении бывшему нардепу Семену Семенченко. Его обвиняют в обстреле телеканала "112 Украина" в июле 2019 года.

​Следователи установили, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Как отметили в СБУ, этот теракт был использован представителями России в гибридной войне против Украины. К теме Появилось видео момента обстрела 112 канала Новость дополняется...