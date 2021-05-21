Семенченко розповів, що восени 2020 року він фігурував в матеріалах справ проти низки білоруських опозиціонерів. У Мінську стверджували нібито він постачав білоруській опозиції зброю і допомагав при перетині кордону.

До теми Семенченко заявив, що з його справою пов'язані Путін і Лукашенко

Семенченко хотів вчити білорусів самообороні

Підозрюваний зізнався, що він та товариші збиралися вчити білорусів самообороні.

Потрібно було знайти людей, які в разі, якщо вони будуть створювати загони самооборони, могли б протидіяти якимось чином російській агресії,

– сказав чоловік.

Семенченко переконує, що ніякої зброї не було. Крім того, він додав, що співпрацював у цьому питанні з Головним управлінням розвідки, адже білоруси могли мати цінну інформацію.

На Волині облаштували будинок для білорусів

Семенченко зауважив, що люди могли б багато розповісти розвідникам, перебуваючи в Україні. Тому в селі Любашівського району на Волині, за 20 кілометрів від кордону облаштували будинок, де могли б зупинятися представники білоруської опозиції.

Семенченко називає звинувачення проти себе "замовленням"

Семенченко назвав звинувачення "замовленням", в свою діяльність – спрямованою на допомогу розвідці.

Чоловік каже, що дізнався про підготовку підозри за 2 тижні, тож встиг написати начальнику ГУР Міноборони Буданову заяву з проханням захистити свої конституційні права. "Після цього почали дзвонити інші високопоставлені особи і з'ясовувати, що відбувається.

Підозрюваний переконує, що після цього до нього дзвонили керівник комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з безпеки Роман Машовець та навіть глава ОП Андрій Єрмак.

Справа Семенченка: що відомо