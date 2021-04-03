Семенченка виписали з лікарні: тепер він – в СІЗО
Екснардепа Семена Семенченка, якого підозрюють у своренні "приватної військової компанії" перевели з лікарні до СІЗО. Раніше чоловік перебував у госпіталі, бо йому стало зле.
Джерело:фейсбук Семена Семенченка
Інформацію на сторінці Семенченка опублікувала його дружина Наталка Музика. Вона отримала її під час апеляційного засідання 1 квітня.
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Чому Семенченка був у лікарні
Після того, як Семенченку обрали запобіжний захід, йому погіршало. Тож 27 березня його госпіталізували. Сам екснардеп зазначив, що діагноз був "миготлива аритмія".
Сьогодні виписався і вже в СІЗО СБУ,
– написав Семенченко.
Що таке миготлива аритмія?Це вид аритмій, під час якої у людини з'являється аномальний серцевий ритм. Таку хворобу ще називають фібриляція передсердь.
Справа Семенченка: що відомо
- У СБУ заявили, що припинили діяльність так званої "приватної військової компанії". Підозрюють, що її організували Семенченко та "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.
- Шевченка взяли під варту до 24 травня з можливістю внесення застави, Семенченко 2 місяці проведе у СІЗО, а права на заставу не матиме.
- Інших фігурантів – Олександра Новікова, Сергія Акимовича, Ігоря Орленка, Анатолія Виногродського – відправили під цілодобовий домашній арешт.
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