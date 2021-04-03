Экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании "частной военной компании" перевели из больницы в СИЗО. Ранее мужчина находился в госпитале, потому что ему стало плохо.

Информацию на странице Семенченко опубликовала его жена Наталья Музыка. Она получила ее во время апелляционного заседания 1 апреля.

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Почему Семенченко был в больнице

После того как Семенченко избрали меру пресечения, ему стало хуже. Поэтому 27 марта его госпитализировали. Сам экс-нардеп отметил, что диагноз был "мерцательная аритмия".

Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ,

– написал Семенченко.

Что такое мерцательная аритмия?

Это вид аритмий, во время которой у человека появляется аномальный сердечный ритм. Такую болезнь еще называют Это вид аритмий, во время которой у человека появляется аномальный сердечный ритм. Такую болезнь еще называют фибрилляция предсердий

Дело Семенченко: что известно