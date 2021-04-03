Семенченко выписали из больницы: теперь он – в СИЗО
Экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании "частной военной компании" перевели из больницы в СИЗО. Ранее мужчина находился в госпитале, потому что ему стало плохо.
Источник:фейсбук Семена Семенченко
Информацию на странице Семенченко опубликовала его жена Наталья Музыка. Она получила ее во время апелляционного заседания 1 апреля.
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Почему Семенченко был в больнице
После того как Семенченко избрали меру пресечения, ему стало хуже. Поэтому 27 марта его госпитализировали. Сам экс-нардеп отметил, что диагноз был "мерцательная аритмия".
Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ,
– написал Семенченко.
Что такое мерцательная аритмия?
Это вид аритмий, во время которой у человека появляется аномальный сердечный ритм. Такую болезнь еще называют фибрилляция предсердий.
Дело Семенченко: что известно
- В СБУ заявили, что прекратили деятельность так называемой "частной военной компании". Подозревают, что ее организовали Семенченко и "внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
- Шевченко взяли под стражу до 24 мая с возможностью внесения залога, Семенченко 2 месяца проведет в СИЗО, а права на залог у него не будет.
- Других фигурантов – Александра Новикова, Сергея Акимовича, Игоря Орленко, Анатолия Виногродского – отправили под круглосуточный домашний арест.
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