В истории о так называемой "частной военной компании" Семена Семенченко чуть ли не ежедневно появляются новые подробности. Мы собрали все, что известно о задержанных по этому делу.

29 марта 2021 года Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела Семена Семенченко – экс-командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Его, как и трех других фигурантов дела, суд отправил под домашний арест.

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Под стражей сейчас остается один Семенченко. Евгений Шевченко вышел на свободу под залог 5 миллионов гривен.

Чтобы собрать максимум информации о задержанных, журналисты 24 канала пообщались с различными ветеранами батальона "Донбасс". Большинство из них согласились на общение на анонимных условиях.

По их словам выходит, что после того, как ближе к концу 2016 года батальон "Донбасс" фактически исчез, руководство подразделения создало "Внутренний корпус батальона "Донбасс".

Туда брали в основном тех, кто не нашел себя в гражданской жизни. Впоследствии, к ним намешали еще разных подозрительных титушок, что вызвало возмущение у многих настоящих бойцов,

– рассказывает один из ветеранов.

Все задержанные по делу Семенченко были причастны к этому "внутреннему корпусу". В конце концов, именно из него потом, как известно из рассказов ветеранов, и брали кадры для охранных структур, которые создавал Семенченко. Об одной из них подробно рассказано в расследовании "Следствие.Инфо".

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Все, что известно о задержанных, читайте дальше.

Евгений Шевченко (позывной "Писатель")

Его имя стало известным во время начала боевых действий на Донбассе. Тогда Шевченко стал одним из лиц добровольческого батальона "Донбасс" в соцсетях, где он публиковал свои описания окопных будней. Участвовал в освобождении военнопленных. Автор роликов об участии подразделения в боевых действиях.

Опрошенные 24 каналом ветераны батальона, вместе с тем, говорят, что его был бы правильнее называть волонтером. Говорят, что Шевченко действительно присутствовал на позициях, однако сам участия в боевых действиях не принимал. Как объяснил 24 каналу ветеран "Донбасса" и правозащитник Геннадий Старченко, "Шевченко создавал контент ради привлечения денег для финансирования батальона".

Сразу оговоримся – в 2019 году, когда прогремел скандал с "Укроборонпромом", 24 канал уже повторял тезис ветеранов "Донбасса" о том, что ни Евгений Шевченко, ни его брат Святослав не были оформлены в батальоне и участия в боях никогда не брали.

Тогда сам Шевченко связался с редакцией 24 канала, заявив: информация о том, что он никогда не выполнял боевых задач в зоне АТО, не соответствует действительности. Он отмечал, что участвовал в боевых действиях в составе "Донбасса" и нигде и никогда сам себя не называл "агентом НАБУ".

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Хотя на тот момент именно в статусе внештатного агента НАБУ он снова стал известен.

Во-первых, СМИ называли Шевченко информатором, который передал НАБУ данные о нескольких людях, которые хотели за взятки закрыть дела в бюро или устроиться туда на должность.

Во-вторых, в феврале 2019 года журналисты опубликовали информацию, согласно которой член СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь были причастны к коррупционным схемам по закупке российских запчастей для украинской военной техники. В расследовании отмечалось, что кроме Гладковских участие в работе схемы принимал спецагент НАБУ Евгений Шевченко, который якобы передавал информацию о коррупции в оборонной сфере.

Сам Шевченко опроверг свою причастность как к работе в НАБУ, так и к схемам хищения в "Укроборонпроме". По его словам, он сотрудничал с детективами конфиденциально и на добровольных началах, а информацию о коррупции в оборонной сфере получал от знакомых и коллег по бизнесу.

В 2020 – 2021 годах Шевченко дал несколько громких интервью и обвинил в коррупции уже окружения президента Зеленского. В частности, заявил о сливе операции по задержанию боевиков иностранной частной военной компании "Вагнера" ​​летом 2020 года.

Операция планировалась длительное время, однако вместо украинских силовиков "вагнеровцев" задержали белорусские правоохранители. Офис генпрокурора Украины направил Беларуси официальный запрос об экстрадиционном аресте задержанных "вагнеровцев", однако не получил ответ. Через неделю после украинского запроса Беларусь отдала 32 "вагнеровцев" России. После этого Шевченко заявил, что задержание российских наемников сорвалось из-за утечки информации из Офиса президента Зеленского.

Уже в марте 2021 года Шевченко сообщил, что дал интервью журналистам организации Bellingcat, которые занимаются расследованием информации о деле "вагнеровцев".

Вчора до Києва завітав мій куратор з Мі-6 Christo Grozev - був дуже радий отримати нові вказівки по розробці та знищенню... Опубліковано Євгеном Шевченком Середа, 10 березня 2021 р.

После задержания по делу "ЧВК Семенченко" Шевченко отвергает обвинения в свой адрес и считает, что начатое в отношении него расследование связано со скандалом вокруг задержания "вагнеровцев" в Беларуси.

Анатолий Виногродский (позывной "Гал")

Подполковник Национальной гвардии Украины. Участник боевых действий. Участвовал в боях за Иловайск. Был вторым командиром батальона. Впоследствии стал одним из руководителей охранной структуры "Донбасс-Безопасность". Человек, приближенный к Семенченко.

Анатолий Виногродский / Фото Стаса Юрченко, Ґрати

Один из организаторов акции по экономической блокаде Донбасса в 2017 году. В конце января тогда ветераны АТО заблокировали железнодорожную линию Луганск – Попасная – тогда были заблокированы 12 поездов со 700 вагонами. Позже была заблокирована узловая станция "Светланово" в Луганской области. Постепенно блокаду расширили и на автомобильные дороги. Инициаторы заявляли, что делают это ради полного прекращения незаконной торговли с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

Один из организаторов, по словам бойцов, акций протеста и палаточного городка возле Верховной Рады Украины в 2017-2018 годах. В разгар этих протесте самого Виногродского вместе с активистом Леонидом Литвиненко задержали за разбойное нападение в селе Бережинка на Кировоградщине.

Конфликт произошел летом 2017 года. Тогда в Бережинке сообщалось, что неизвестные люди пытались захватить агропредприятие "Нива-2010". Евгений Шевченко об этом инциденте писал, что селяне пригласили на защиту ветеранов батальона "Донбасс". Однако сейчас это пост на его странице отсутствует. Из информации СМИ понятно, что тогда интересы фермерства ветераны защищали как представители охранного агентства "Донбасс-Безопасность".

По версии полиции, Виногродский совершил нападение на охранника агропредприятия. Его подозревали в избиении и похищении имущества на сумму более 650 тысяч гривен. Тогда заявляли, что ему грозит до 10 лет с конфискацией имущества. Виногродского тогда задержали на 60 суток, но впоследствии суд отпустил его под домашний арест. Это дело так и не было доведено до какого-то логического завершения.

Александр Новиков (позывной "Хаммер")

По воспоминаниям бойцов "Донбасса", до прихода в добробат имел отношение к правоохранительным органам. Старченко рассказывает, что свой позывной "Хаммер" получил из-за того, что имел свой автосалон в Донецке. По словам бойцов "Донбасса", был приближен к Семенченко.

Также был одним организаторов пикетирования Верховной Рады в 2017 году. Также был задержан во время этих акции в рамках дела. Правда, его задержание происходило более эффектно, чем задержание Виногродского.

В ноябре 2017 года активисты заявили о похищении Новикова – мол, его схватили в Киеве в районе Индустриального моста около 20 человек, "похожих на спецназовцев". Впоследствии стало известно, что что Новикова привезли в Мариуполь, где он предстал перед судом, который избрал ему меру пресечения – 60 суток содержания под стражей.

Министерство внутренних дел заявило, что Новикова задержали по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году.

Александр Новиков в суде в 2017 году / Фото из архива

С июня 2014 года Калашник сам был добровольцем батальона, занимался кадровым оформлением. Как он сам рассказывал правоохранителям, в сентябре 2014 года, после того, как он инициировал несколько попыток аудита благотворительного фонда "Донбасса" из-за злоупотреблений, на него начали давить.

"В штаб приехали люди, личная охрана Семенченко. Были попытки угроз, предлагали деньги, я отказался. А на следующий день 14 сентября 2014 года именно эти люди похитили меня из воинской части 3027", – рассказал Калашник.

По его словам, похитители заблокировали его машину, вытащили его и связали, а затем вывезли за пределы Киевской области, где удерживали длительное время, подвергая пыткам.

В этом деле Октябрьский суд Мариуполя избрал для Новикова меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Однако о каком-то логическом завершение этого дела на данный момент также неизвестно.

В 2018 году Новиков был задержан в рамках еще одного скандального дела. На этот раз – в Грузии.

Тогда в декабре в Тбилиси полиция задержала шестерых украинцев и одного грузина. В их номерах изъяли пистолеты "Беретта" и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы. В отношении них открыли уголовное производство.

Департамент поліції м. Тбілісі підтвердив затримання 6-и громадян України. За інформацією департаменту поліції, затриманим українцям призначено адвокатів, їх права не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 3, 2018

Задержание произошло на фоне протестов сторонников оппозиции после президентских выборов. Тогда местные СМИ писали, что как минимум один из задержанных намеревался участвовать в акциях. Среди задержанных были ветераны "Донбасса".

СМИ также писали, что задержанные они были вместе с Семенченко, однако в последний момент тот сбежал, воспользовавшись статусом народного депутата. Сам Семенченко заявил, что в Грузии его никто не задерживал и обвинений не предъявлял. Хотя и подтвердил, что был в это время в стране и встречался там с задержанными украинцами.

В начале 2019 года задержанных отпустили под залог и они вернулись в Украину.

Тбіліський суд прийняв рішення змінити запобіжний захід українським добровольцям і волонтерам заарештованим 2 грудня... Опубліковано Семеном Семенченком Понеділок, 4 лютого 2019 р.

Одним из задержанных ветеранов был Александр Новиков. Вторым – еще один фигурант дела о "ЧВК" Игорь Орленко (позывной "Соболь").

Игорь Орленко (позывной "Соболь")

В составе "Донбасса" был замкомандира роты. Также причастен и к акциям под Верховной Радой. Также входил в состав охранных структур Семенченко.

Однако более подробной информации каких-то ярких фактах, которые бы выделили его среди других, найти не удалось.

Сергей Акимович (позывный "Аким")

Был начальником штаба батальона "Донбасс".

"Потом уволился. Сразу присоединился к Виногродскому и Семенченко. Возглавил этот благотворительный фонд, где именем добровольцев собирали деньги, однако до самих бойцов эти деньги практически не доходили", – рассказал Старченко.

При этом другие бойцы его вспоминают как, в целом, неплохого человека, который, впрочем легко попадал под влияние и поддавался убеждению.

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Важно заметить: все опрошенные 24 каналом бойцы отмечают, что к каждому из задержанных у ветеранов есть много различных вопросов по разным эпизодам. Добавляют, что отдельных фигурантов этого дела "есть за что сажать". Однако большинство называет дело о "ЧВК Семенченко" странным и неправдоподобным.

То, что обнародовали СБУ – это фигня. Ни одним законодательным актом им не запрещено тренироваться. Единственное, за что правоохранители могут зацепиться – это оружие. Но нам показали, что его изъяли. При том, что не ясно, где именно его изъяли – за пределами тренировочного лагеря или нет. В том, что это дело не рассыплется, у меня уверенности нет,

– сказал Старченко.