В історії про так звану "приватну військову компанію" Семена Семенченка ледь не щодня з'являються нові подробиці. Ми зібрали все, що відомо про затриманих у цій справі.

29 березня 2021 Служба безпеки України затримала ще одного фігуранта справи Семена Семенченка – екскомандира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Його, як і трьох інших фігурантів справи, суд відправив під домашній арешт.

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Під вартою зараз залишається сам Семенченко. Євген Шевченко вийшов на волю під заставу 5 млн грн.

Аби зібрати максимум інформації про затриманих, журналісти 24 каналу поспілкувались із різними ветеранами батальйону "Донбас". Більшість із них погодились на спілкування на анонімних умовах.

З їхніх слів виходить, що після того, як ближче до кінця 2016 року батальйон "Донбас" фактично зник, керівництво підрозділу створило "Внутрішній корпус батальйону "Донбас".

Туди брали в основному тих, хто не знайшов себе у цивільному житті. Згодом, до них намішали ще різних підозрілих тітушок, що викликало обурення у багатьох справжніх бійців,

– розповідає один з ветеранів.

Всі затримані у справі Семенченка були причетні до цього "внутрішнього корпусу". Зрештою, саме з нього потім, як зрозуміло із розповідей ветеранів, і брали кадри для охоронних структур, які створював Семенченко. Про одну з них детально розказано у розслідуванні "Слідство.Інфо".

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Все, що відомо про затриманих, читайте далі.

Євген Шевченко (позивний "Письменник")

Його ім’я стало відомим під час початку бойових дій на Донбасі. Тоді Шевченко став одним з обличь добровольчого батальйону "Донбасс" у соцмережах, де він публікував свої описи окопних буднів. Брав участь у звільнені військовполонених. Автор роликів про участь підрозділу у бойових діях.

Опитані 24 каналом ветерани батальйону, разом із тим, кажуть, що його було би правильніше називати волонтером. Кажуть, що Шевченко дійсно був присутнім на позиціях, однак сам участі у бойових діях не брав. Як пояснив 24 каналу ветеран "Донбасу" та правозахисник Генадій Старченко, "Шевченко створював контент заради залучення грошей для фінансування батальйону".

Одразу обмовимось – у 2019 році, коли прогримів скандал з "Укроборонпромом", 24 канал вже повторював тезу ветеранів "Донбасу" про те що ані Євген Шевченко, ані його брат Святослав не були оформлені в батальйоні і участі в боях ніколи не брали.

Тоді сам Шевченко зв'язався із редакцією 24 каналу, заявивши: інформація про те, що він ніколи не виконував бойових завдань у зоні АТО, неправдива. Він наголошував, що брав участь у бойових діях у складі "Донбасу" та ніде і ніколи сам себе не називав "агентом НАБУ".

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Хоча на той момент саме у статусі позаштатного агента НАБУ він знову став відомий.

По-перше, ЗМІ називали Шевченка інформатором, який передав НАБУ дані про кількох осіб, які хотіли за хабарі закрити справи в бюро або влаштуватися туди на посаду.

По-друге, у лютому 2019 року журналісти опублікували інформацію, згідно з якою член РНБО Олег Гладковський та його син Ігор були причетні до корупційних схем із закупівлі російських запчастин для української військової техніки. У розслідуванні зазначалось, що крім Гладковських участь у роботі схеми брав спецагент НАБУ Євген Шевченко, який нібито передавав інформацію про корупцію в оборонній сфері.

Сам Шевченко спростував свою причетність як до роботи в НАБУ, так і до схем розкрадання в "Укроборонпромі". За його словами, він співпрацював із детективами конфіденційно та на добровільних засадах, а інформацію про корупцію в оборонній сфері отримував від знайомих і колег по бізнесу.

У 2020 – 2021 роках Шевченко дав кілька гучних інтерв'ю та звинуватив у корупції вже оточення президента Зеленського. Зокрема, заявив про злив операції із затримання бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" влітку 2020 року.

Операція планувалась тривалий час, однак замість українських силовиків "вагнерівців" затримали білоруські правохоронці. Офіс генпрокурора України направив до Білорусі офіційний запит про екстрадиційний арешт затриманих "вагнерівців", однак не отримав відповідь. За тиждень після українського запиту Білорусь віддала 32 "вагнерівців" Росії. Після цього Шевченко заявив, що затримання російських найманців зірвалось через витік інформації з Офісу президента Зеленського.

Вже у березні 2021 року Шевченко повідомив, що дав інтерв’ю журналістам організації Bellingcat, які займаються розслідуванням інформації про справу "вагнерівців".

Вчора до Києва завітав мій куратор з Мі-6 Christo Grozev - був дуже радий отримати нові вказівки по розробці та знищенню... Опубліковано Євгеном Шевченком Середа, 10 березня 2021 р.

Після затримання у справі "ПВК Семенченка" Шевченко відкидає звинувачення на свою адресу та вважає, що розпочате щодо нього розслідування пов’язане зі скандалом довкола затримання "вагнерівців" у Білорусі.

Анатолій Виногродський (позивний "Гал")

Підполковник Національної гвардії України. Учасник бойових дій. Брав участь у боях за Іловайськ. Був другим командиром батальйону. Згодом став одним з очільників охоронної структури "Донбас-безпека". Людина, наближена до Семенченка.

Анатолій Виногродський / Фото Стаса Юрченка, Ґрати

Один з організаторів акції з економічної блокади Донбасу у 2017 році. Наприкінці січня тоді ветерани АТО заблокували залізничну лінію Луганськ - Попасна - тоді було заблоковано 12 поїздів із 700 вагонами. Пізніше була заблокована вузлова станція "Світланове" в Луганській області. Поступово блокаду розширили і на автомобільні шляхи. Ініціатори заявляли, що роблять це заради повного припинення незаконної торгівлі з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".

Один з організаторів, за словами бійців, акцій протесту та наметового містечка біля Верховної Ради України в 2017-2018 роках. У розпал цих протесів самого Виногродський разом із активістом Леонідом Литвиненко затримали за розбійний напад у селі Бережинка на Кіровоградщині.

Конфлікт стався влітку 2017 року. Тоді у Бережинці повідомлялось, що невідомі люди намагалися захопити агропідприємство "Нива-2010". Євген Шевченко про цей інцидент писав, що селяни запросили на захист ветеранів батальйону "Донбас". Однак зараз це пост на його сторінці відсутній. З інформації ЗМІ зрозуміло, що тоді інтереси фермерства ветерани захищали як представники охоронної агенції "Донбас-Безпека".

За версією поліції, Виногродський скоїв напад на охоронця агропідприємства. Його підозрювали у побитті і викраденні майна на суму понад 650 тисяч гривень. Тоді заявляли, що йому загрожує до 10 років із конфіскацією майна. Виногродського тоді затримали на 60 діб, але згодом суд відпустив його під домашній арешт. Ця справа так і не була доведена до якогось логічного завершення.

Олександр Новіков (позивний "Хаммер")

За спогадами бійців "Донбасу", до приходу у добробат був причетний до правоохоронних органів. Старченко розповідає, що свій позивний "Хаммер" отримав через те, що мав свій автосалон у Донецьку. За словами бійців "Донбасу", був наближений до Семенченка.

Також був одним з організаторів пікетування Верховної Ради у 2017 році. Також був затриманий під час цих акції у справі. Щоправда, його затримання відбувалось більш ефектно, ніж затримання Виногродського.

У листопаді 2017 активісти заявили про викрадення Новікова – мовляв, його схопили в Києві в районі Індустріального моста близько 20 осіб, "схожих на спецназівців". Згодом стало відомо, що Новікова привезли у Маріуполь, де він постав перед судом, який обрав йому застережний захід – 60 діб тримання під вартою.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що Новікова затримали у справі про викрадення іншого бійця батальйону Олександра Калашника у 2014 році.

Олександр Новіков на суді у 2017 році / Фото з архіву

З червня 2014 року Калашник сам був добровольцем батальйону, займався кадровим оформленням. Як він сам розповідав правоохоронцям, у вересні 2014 року, після того, як він ініціював кілька спроб аудиту благодійного фонду "Донбасу" через зловживання, на нього почали тиснути.

"У штаб приїхали люди, особиста охорона Семенченка. Були спроби погроз, пропонували гроші, я відмовився. А на наступний день 14 вересня 2014 року саме ці люди викрали мене з військової частини 3027", – розповів Калашник.

За його словами, викрадачі заблокували його машину, витягли його і зв'язали, а потім вивезли за межі Київської області де утримували тривалий час, піддаючи катуванням.

У цій справі Жовтневий суд Маріуполя обрав для Новікова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Однак про якесь логічне завершення цієї справи наразі також невідомо.

У 2018 році Новіков був затриманий у ще одній скандальній справі. Цього разу – у Грузії.

Тоді у грудні у Тбілісі поліція затримала шістьох українців та одного грузина. У їхніх номерах вилучили пістолети "Беретта" й Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси. Щодо них відкрили кримінальне провадження.

Департамент поліції м. Тбілісі підтвердив затримання 6-и громадян України. За інформацією департаменту поліції, затриманим українцям призначено адвокатів, їх права не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 3, 2018

Затримання відбулося на тлі протестів прихильників опозиції після президентських виборів. Тоді місцеві ЗМІ писали, що як мінімум один із затриманих мав намір брати участь в акціях. Серед затриманих були ветерани "Донбасу".

ЗМІ також писали, що затримані вони були разом із Семенченком, однак в останній момент той втік, скориставшись статусом народного депутата. Сам Семенченко заявив, що в Грузії його ніхто не затримував та звинувачень не висував. Хоча і підтвердив, що був в цей час в країні і зустрічався там із затриманими українцями.

На початку 2019 року затриманих відпустили під заставу і вони повернулись в Україну.

Тбіліський суд прийняв рішення змінити запобіжний захід українським добровольцям і волонтерам заарештованим 2 грудня... Опубліковано Семеном Семенченком Понеділок, 4 лютого 2019 р.

Одним з затриманих ветеранів був Олександр Новіков. Другим – ще один фігурант справи про "ПВК" Ігор Орленко (позивний "Соболь").

Ігор Орленко (позивний "Соболь")

У складі "Донбасу" був замкомандиром роти. Також причетний і до акцій під Верховною Радою. Також входив до складу охоронних структур Семенченка.

Однак більш детальної інформації якісь яскраві факти, які би виокремили його серед інших, знайти не вдалось.

Сергій Акимович (позивний "Аким")

Був начальником штабу батальйону "Донбас".

"Потім звільнився. Одразу приєднався до Виногродського і Семенченка. "Очолив отой благодійний фонд, де іменем добровольців збирали гроші, однак до самих бійців ці гроші практично не доходили", – розповів Старченко.

При цьому інші бійці його згадують як, в цілому, непогану людину, яка, втім легко потрапляла під вплив та піддавалась на переконання.

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Важливо зауважити: всі опитані 24 каналом бійці зазначають, що до кожного із затриманих у ветеранів є чимало різних питань по різних епізодах. Додають, що окремих фігурантів цієї справи "є за що саджати". Однак більшість називає справу про "ПВК Семенченка" дивною та неправдоподібною.

Те, що оприлюднили СБУ – це фігня. Жодним законодавчим актом їм не заборонено тренуватись. Єдине, що правоохоронці можуть зачепитись – це зброя. Але нам показали, що її вилучили. При тому, що не ясно, де саме її вилучили – за межами тренувального табору чи ні. У тому, що ця справа не розсиплеться, у мене впевненості немає,

– сказав Старченко.