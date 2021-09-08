Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора. Відповідне рішення ухвалили 8 вересня.
До теми Суд залишив Семена Семенченка під вартою: доки він буде в СІЗО
Суд продовжив арешт Семену Семенченку
Продовжити строк тримання під вартою Семенченку в межах строку досудового розслідування...
– сказав суддя.
До речі, 3 вересня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту та залишив без змін ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду. Так, Семенченка залишили під вартою до 11 вересня включно. День перед тим Семенченку стало зле й під час судового засідання робили перерву, щоб медики швидкої надали підрозрюваному допомогу.
Коротко про справу Семена Семенченка
- Семена Семенченка підозрюють у створенні незаконного збройного формування в Україні. СБУ у березні 2021 року заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії", засновниками якої були Семенченко та Євген Шевченко.
- Фігурантам повідомили про підозру в організації незаконної схеми ввезення військових запчастин з Росії. Та вони не визнають своєї провини.
- 26 березня Семенченка взяли під варту, та через проблеми зі здоров'ям відправили до лікарні, а згодом – знову в СІЗО.
- У липні йому оголосили нову підозру у справі про ПВК – щодо зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб.
- 14 липня суд відпустив Семенченка під цілодобовий домашній арешт. Проте 26 липня – знову відправив у СІЗО.
- 20 серпня Апеляційний суд переніс розгляд справи Семенченка на 3 вересня. Все через те, що Солом'янський районний суд Києва не встиг за місяць передати документи щодо справи. Щоправда, Семенченко з причиною не погодився, тому він оголосив безстрокове голодування на знак протесту.