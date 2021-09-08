Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора. Відповідне рішення ухвалили 8 вересня.

До теми Суд залишив Семена Семенченка під вартою: доки він буде в СІЗО

Суд продовжив арешт Семену Семенченку

Продовжити строк тримання під вартою Семенченку в межах строку досудового розслідування...

– сказав суддя.

До речі, 3 вересня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту та залишив без змін ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду. Так, Семенченка залишили під вартою до 11 вересня включно. День перед тим Семенченку стало зле й під час судового засідання робили перерву, щоб медики швидкої надали підрозрюваному допомогу.

Коротко про справу Семена Семенченка