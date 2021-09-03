Саме тому Семенченко перебуватиме в СІЗО ще до 11 вересня включно. Про це повідомили у Київському апеляційному суді.

Зауважте Семену Семенченку стало погано в залі суду: йому викликали швидку

Суд залишив Семенченка під вартою

Колегія суддів розглянула апеляційну скаргу захисту на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва. Вона стосувалась заміни цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою на 60 днів, – тобто до 11 вересня 2021 року включно.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 року залишено без змін. Апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення,

– мовиться у повідомленні суду.

До речі, сам Семен Семенченко 2 вересня заявив, що йому стало погано в залі суду. Саме тому у засіданні робили перерву.

Зверніть увагу! 14 липня суд відпустив Семенченка під цілодобовий домашній арешт, та вже 26 липня Солом'янський суд Києва знову відправив його за ґрати до 11 вересня включно. 20 серпня Апеляційний суд переніс розгляд справи Семена Семенченка на 3 вересня. Тоді колишній нардеп оголосив безстрокове голодування на знак протесту.

Коротко про справу Семена Семенченка