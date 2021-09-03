Именно поэтому Семенченко будет находиться в СИЗО еще до 11 сентября включительно. Об этом сообщили в Киевском апелляционном суде.

Заметьте Семену Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую

Суд оставил Семенченко под стражей

Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу защиты на определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева. Она касалась замены круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на 60 дней, то есть до 11 сентября 2021 года включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева за 26 июля 2021 оставлено без изменений. Апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения,

– говорится в сообщении суда.

Кстати, сам Семен Семенченко 2 сентября заявил, что ему стало плохо в зале суда. Именно поэтому в заседании делали перерыв.

Обратите внимание! 14 июля суд отпустил Семенченко под круглосуточный домашний арест, и уже 26 июля Соломенский суд Киева снова отправил его за решетку до 11 сентября включительно. 20 августа Апелляционный суд перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября. Тогда бывший нардеп объявил бессрочную голодовку в знак протеста.

Коротко о деле Семена Семенченко