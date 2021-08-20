Зазначили, що Солом’янський районний суд Києва не встиг за місяць передати документи щодо справи. Саме тому слухання довелось перенести. Щоправда, у Семенченка із такою причиною не погоджуються.
Раніше Судові гірки: Семена Семенченка знову відправили за ґрати
Уривок тексту з поста Семенченка:
Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семен Семенченко на 3 вересня.
Семен Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування. Подивимось хто кого!
Причина перенесення – Солом’янський суд не встиг за місяць передати документи по справі.
Що відомо про справу Семенченка
- Служба безпеки України у березні 2021 року заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії". Стверджували, що її засновниками є Семенченко та "позаштатний агент" НАБУ Євген Шевченко.
- Їм повідомили про підозру в організації незаконної схеми ввезення військових запчастин з Росії. Однак обоє своє провину категорично заперечують.
- 26 березня Семенченка взяли під варту. Через проблеми зі здоров'ям екснардепа відправили до лікарні. Потім його знову помістили в СІЗО.
- 4 липня екскомандиру батальйону "Донбас" оголосили нову підозру у справі про ПВК. Мовиться про зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб.
- 14 липня суд відпустив Семенченка під цілодобовий домашній арешт.
- Проте вже 26 липня Солом'янський суд Києва знову відправив його у СІЗО.