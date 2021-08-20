Отметили, что Соломенский районный суд Киева не успел за месяц передать документы по делу. Именно поэтому слушания пришлось перенести. Правда, у Семенченко с такой причиной не согласны.
Ранее Судебные горки: Семена Семенченко снова отправили за решетку
Отрывок текста с поста Семенченко:
Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября.
Семен Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим кто кого!
Причина переноса – Соломенский суд не успел за месяц передать документы по делу.
Что известно о деле Семенченко
- Служба безопасности Украины в марте 2021 года заявила, что прекратила деятельность "частной военной компании". Утверждали, что ее учредителями являются Семенченко и "внештатный агент" НАБУ Евгений Шевченко.
- Им сообщили о подозрении в организации незаконной схемы ввоза военных запчастей из России. Однако оба свою вину категорически отрицают.
- 26 марта Семенченко взяли под стражу. Из-за проблем со здоровьем экс-нардепа отправили в больницу. Затем его снова поместили в СИЗО.
- 4 июля экс-командиру батальона "Донбасс" объявили новое подозрение по делу о ЧВК. Говорится о хранении огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц.
- 14 июля суд отпустил Семенченко под круглосуточный домашний арест.
- Однако уже 26 июля Соломенский суд Киева снова отправил его в СИЗО.