Семьям с детьми, пострадавшими из-за агрессии России, окажут финансовую помощь

Семьям с детьми, которые пострадали из-за войны и нуждаются в денежной помощи, окажут финансовую поддержку

Программу денежной помощи разработало ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитикой.

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Помощь могут получить семьи, которые:

имеют 3 и больше детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки;

имеют 2 и больше детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок с инвалидностью.

Как получить помощь

Если ваша семья именно такая, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Названные родители или родители-воспитатели также могут подавать заявку на получение помощи.

Заявка будет рассмотрена специалистами ЮНИСЕФ и партнерами. О решении по выплатам сообщат СМС – оно придет на номер, который вы укажете при подаче заявки.

Как будут рассчитывать сумму денежной помощи

Сумма денежной помощи в месяц составляет 2 200 гривен на каждого члена семьи, но не более чем на 5 человек. Такая выплата будет производиться один раз в 3 месяца.

Например, если в семье пятеро членов, семья получит 2 200 гривен на каждого из 5 человек, умножаем на 3 месяца – сумма пособия будет составлять – 33 000 гривен.

Деньги поступят на банковский счет или дебетовую карту в течение 4 недель с момента подачи заявки.

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