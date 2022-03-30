Такое заявление во время брифинга 30 марта сделал спикер ведомства Александр Мотузяник. Он объяснил, к каким действиям сейчас прибегают вражеские войска.

Читайте также Россия решила "сократить боевые действия", что ж, так можно сказать и о Чернобаевке, – Зеленский

Что рассказали в украинском Минобороны

По оперативной информации, которой владеют в Минобороны, оккупанты до конца не отказались от попыток захватить или по крайней мере оцепить, в частности, Киев и Чернигов.

По словам Мотузяника, враг частично перемещает отдельные подразделения Киевского и Черниговского направлений. Однако о массовом отводе российских войск оттуда пока не говорится.

Обратите внимание! В ведомстве не исключают, что россияне отводят подразделения, понесшие самые серьезные потери. Мол, их планируют доукомплектовать.

Россия говорит об "отводе", ей не верят

Заявление об "отводе войск" в упомянутых направлениях в России сделали 29 марта. При этом в МВД убеждены, что это просто слова. Такие же сомнения – и у американского президента Джо Байдена . Политик подчеркнул, что не будет обращать ни на что внимание, пока вместо слов не увидит действия.