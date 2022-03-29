Ситуация совсем не поменялась. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

Важно Число погибших в Чернигове уже около 400 человек, – Атрошенко

Продолжаются бои. К сожалению, пока слова россиян о том, что они уменьшают интенсивность боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях – не больше чем слова,

– сказал Денисенко.

Он отметил, что ситуация в Чернигове крайне сложна и ни о каком улучшении нет и речи.

Что этому предшествовало

В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что Кремль не добился цели наступательной операции. Поэтому государство-агрессор выводит отдельные подразделения своей армии с территории Киевской и Черниговской областей.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в российском министерстве обороны. Мол, они приняли важное решение для "повышения доверия и создания необходимых условий для дальнейших переговоров и подписания договора". Во вражеском ведомстве добавили, что в разы сокращают военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

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