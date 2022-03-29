Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что, по предварительным данным, в городе уже погибли от 350 до 400 человек. Об этом он 29 марта сообщил в эфире национального телемарафона.

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У нас погибло уже 350 человек в городе. Это не окончательные данные. У нас сейчас переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более детальные цифры. Думаю, что это число – уже около 400 человек,

– сказал Атрошенко.

Он также добавил, что половину из погибших он знал лично, поэтому ему очень тяжело все это пережить.

Также сообщается, что в двух больницах Чернигова находятся более 400 раненых. Ежедневно после обстрела в медучреждения поступает около 40 людей, большинство из которых – гражданские лица.

В общем, ситуация на Черниговщине очень сложное. Владислав Атрошенко подчеркнул, что враг постоянно обстреливает Чернигов. Орки разбомбили все возможные дороги и мосты, поэтому эвакуировать людей из города очень тяжело. Отмечается, что оккупанты используют артиллерию и наносят авиационные удары, в частности, на город падают 200 и 500-килограммовые фугасные бомбы.

Обратите внимание, московиты не уничтожили на Черниговщине ни одного военного объекта. Они безжалостно атакуют только садики, больницы, жилые дома.