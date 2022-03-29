Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що, за попередніми даними, в місті вже загинуло від 350 до 400 людей. Про це 29 березня він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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У нас загинуло вже 350 людей у ​​місті. Це не остаточні дані. У нас зараз перепризначено начальника обласного управління охорони здоров'я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця кількість – вже близько 400 осіб,

– сказав Атрошенко.

Він також додав, що половину із загиблих людей він знав особисто, тому йому дуже важко все це пережити.

Також повідомляється, що у двох лікарнях Чернігова перебуває понад 400 поранених. Щодня після обстрілу за допомогою до медзакладів звертаються близько 40 людей, більшість із них – цивільні особи.

Загалом ситуація на Чернігівщині дуже складна. Владислав Атрошенко підкреслив, що ворог постійно обстрілює місто. Орки розбомбили усі можливі дороги й мости, тож евакуювати людей з Чернігова дуже важко. Зазначається, що окупанти використовують артилерію й завдають авіаційних ударів, зокрема, на місто падають 200 і 500-кілограмові фугасні бомби.

Зауважте, московити не знищили на Чернігівщині жодного військового об'єкта. Вони безжально атакують лише садочки, лікарні, житлові будинки.

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