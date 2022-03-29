Ситуація абсолютно не змінилася. Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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Тривають бої. На жаль, поки що слова росіян про те, що вони зменшують інтенсивність бойових дій на Київському та Чернігівському напрямках – не більше ніж слова,

– сказав Денисенко.

Він зазначив, що ситуація в Чернігові вкрай складна і про ніяке покращення нема й мови.

Що цьому передувало

У Генштабі Збройних Сил України повідомили, що Кремль не досяг мети наступальної операції. Тому держава-агресорка виводить окремі підрозділи своєї армії з території Київської та Чернігівської областей.

Згодом цю інформацію підтвердили й у російському міністерстві оборони. Мовляв, вони схвалили важливе рішення для "підвищення довіри та створення необхідних умов для подальших перемовин та підписання договору". У ворожому відомстві додали, що у рази скорочують воєнну активність на Київському та Чернігівському напрямках.

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