Ситуація абсолютно не змінилася. Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.
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Тривають бої. На жаль, поки що слова росіян про те, що вони зменшують інтенсивність бойових дій на Київському та Чернігівському напрямках – не більше ніж слова,
– сказав Денисенко.
Він зазначив, що ситуація в Чернігові вкрай складна і про ніяке покращення нема й мови.
Що цьому передувало
У Генштабі Збройних Сил України повідомили, що Кремль не досяг мети наступальної операції. Тому держава-агресорка виводить окремі підрозділи своєї армії з території Київської та Чернігівської областей.
Згодом цю інформацію підтвердили й у російському міністерстві оборони. Мовляв, вони схвалили важливе рішення для "підвищення довіри та створення необхідних умов для подальших перемовин та підписання договору". У ворожому відомстві додали, що у рази скорочують воєнну активність на Київському та Чернігівському напрямках.
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