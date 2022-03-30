Таку заяву під час брифінгу 30 березня зробив речник відомства Олександр Мотузяник. Він пояснив, до яких дій зараз вдаються ворожі війська.

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Що розповіли в українському Міноборони

Наразі, за оперативною інформацією, якою володіють у Міноборони, окупанти до кінця не відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити, зокрема, Київ та Чернігів.

За словами Мотузяника, ворог частково переміщує окремі підрозділи з Київського та Чернігівського напрямів. Проте про масове відведення російських військ звідти поки не мовиться.

Зверніть увагу! У відомстві не виключають, що росіяни відводять підрозділи, які зазнали найсерйозніших втрат. Мовляв, їх планують доукомплектувати.

Росія каже про "відведення", їй не вірять

Заяву про "відведення військ" у згаданих напрямах у Росії зробили 29 березня. При цьому, у МВС переконані, що це – наразі просто слова. Такі ж сумніви – й в американського президента Джо Байдена. Політик наголосив, що не звертатиме ні на що увагу, поки замість слів не побачить дії.

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