Об этом президент США сообщил 29 марта, общаясь с журналистами и представителями СМИ.

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Я ни на что не буду обращать внимание, пока не увижу их (России – 24 канал) действия. Посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают (выведут войска – 24 канал),

– сказал Джо Байден.

В свою очередь директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд отметила, что Штаты хотят видеть "полный вывод" российских войск с украинской территории и будут судить о России по ее действиям, а не словам.

Следует отметить, что в Генеральном штабе предупредили, что "отвод войск" России, вероятно, является введением в заблуждение. В частности, оккупанты хотят создать ложное представление, что якобы они отказались от намерений окружить Киев.

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