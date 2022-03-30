Сім'ям з дітьми, які постраждали через агресію Росії, нададуть фінансову допомогу

Родинам з дітьми, які постраждали через війну та потребують грошової допомоги, нададуть фінансову підтримку

Програму грошової допомоги розробило ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики.

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Допомогу можуть отримати родини, які:

мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;

мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Як отримати допомогу

Якщо ваша родина саме така, необхідно зареєструватися на сайті.

Зверніть увагу! Названі батьки або батьки-вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги.

Заявку розглядатимуть спеціалісти ЮНІСЕФ та партнери. Про рішення щодо виплат повідомлять СМС – воно прийде на номер, який ви зазначите при подання заявки.

Як розраховуватимуть суму грошової допомоги

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 200 гривень на кожного члена сім’ї, але не більше як на 5 людей. Така виплата відбуватиметься один раз у 3 місяці.

Наприклад, якщо в родині п'ятеро членів, родина отримає 2 200 гривень на кожного з 5 осіб, множимо на 3 місяці – сума допомоги становитиме – 33 000 гривень.

Гроші надійдуть надійде на банківський рахунок чи дебетову картку впродовж 4 тижнів з моменту подання заявки.

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