Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде: что известно о предприятии
9 августа в России на Загорском оптико-механическом заводе раздался мощный взрыв. Как выяснилось, там производили оптические прицелы и тепловизоры.
Загорский оптико-механический завод входит в холдинг "Швабе". Подробнее о нем – расскажет 24 Канал.
К теме Мощный взрыв в Московской области: виден гриб из дыма в районе завода в Сергиевом Посаде
Что известно о Загорском оптико-механическом заводе
Загорский оптико-механический завод входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех". Он является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.
На заводе производили оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли, а также приборы ночного видения.
Также известно, что на предприятии есть собственное конструкторское подразделение, которое ответственно за проведение ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Обратите внимание! Подобный инцидент на заводе произошел не в первый раз. 9 июня 2022 года там также раздался мощный взрыв.
Кстати, на этом заводе также делали фейерверки к 9 мая, которые взорвались. Компания, которая их производила, банкрот и имеет большие долги.
Взрывы возле Москвы 9 августа: что известно
- Врзле Москвы произошел сильный взрыв 9 августа. Инцидент состоялся на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.
- РосСМИ заявили, что на место взрыва на заводе выехал губернатор Подмосковья. Пострадали не менее 18 человек.
- По официальной версии, взрыв в Подмосковье произошел из-за "человеческого фактора".
- Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 25 человек.
- Кстати, в результате взрыва в соседних домах выбило окна.
- Пропагандисты сообщили, что в Сергиевом Посаде объявили эвакуацию.
- По состоянию на 13:00 уже известно, что количество пострадавших после взрыва возросло до 42 человек.