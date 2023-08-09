Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде: что известно о предприятии

9 августа в России на Загорском оптико-механическом заводе раздался мощный взрыв. Как выяснилось, там производили оптические прицелы и тепловизоры.

Загорский оптико-механический завод входит в холдинг "Швабе". Подробнее о нем – расскажет 24 Канал.

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Что известно о Загорском оптико-механическом заводе

Загорский оптико-механический завод входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех". Он является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

На заводе производили оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли, а также приборы ночного видения.

Также известно, что на предприятии есть собственное конструкторское подразделение, которое ответственно за проведение ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Подобный инцидент на заводе произошел не в первый раз. 9 июня 2022 года там также раздался мощный взрыв.

Кстати, на этом заводе также делали фейерверки к 9 мая, которые взорвались. Компания, которая их производила, банкрот и имеет большие долги.

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