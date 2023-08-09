Вибух на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді: що відомо про підприємство
9 серпня у Росії на Загорському оптико-механічному заводі пролунав потужний вибух. Як виявилось, там виробляли оптичні приціли та тепловізори.
Загорський оптико-механічний завод входить до холдингу "Швабе". Детальніше про нього – розповість 24 Канал.
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Що відомо про Загорський оптико-механічний завод
Загорський оптико-механічний завод входить до холдингу "Швабе" держкорпорації "Ростех". Він є провідним розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я.
На заводі виробляли оптичні приціли, тепловізори (на імпортних матрицях) та головки самонаведення ракет, біноклі, а також прилади нічного бачення.
Також відомо, що на підприємстві є власний конструкторський підрозділ, який відповідальний за проведення ряду науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.Зверніть увагу! Подібний інцидент на заводі стався не вперше. 9 червня 2022 року там також пролунав потужний вибух.
До речі, на цьому заводі також робили феєрверки до 9 травня, які вибухнули. Компанія, яка їх виробляла, є банкрутом та має великі борги.
Вибухи біля Москви 9 серпня: що відомо
- Біля Москви стався сильний вибух 9 серпня. Інцидент відбувся на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді.
- РосЗМІ заявили, що на місце вибуху на заводі виїхав губернатор Підмосков'я. Постраждало щонайменше 18 осіб.
- За офіційною версією, вибух у Підмосков'ї трапився через "людський фактор".
- Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 25.
- До речі, внаслідок вибуху у сусідніх будинках вибило вікна.
- Пропагандисти повідомили, що у Сергієвому Посаді оголосили евакуацію.
- Станом на 13:00 вже відомо, що кількість постраждалих після вибуху зросла до 42 осіб.