Вибух на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді: що відомо про підприємство

9 серпня у Росії на Загорському оптико-механічному заводі пролунав потужний вибух. Як виявилось, там виробляли оптичні приціли та тепловізори.

Загорський оптико-механічний завод входить до холдингу "Швабе". Детальніше про нього – розповість 24 Канал.

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Що відомо про Загорський оптико-механічний завод

Загорський оптико-механічний завод входить до холдингу "Швабе" держкорпорації "Ростех". Він є провідним розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я.

На заводі виробляли оптичні приціли, тепловізори (на імпортних матрицях) та головки самонаведення ракет, біноклі, а також прилади нічного бачення.

Також відомо, що на підприємстві є власний конструкторський підрозділ, який відповідальний за проведення ряду науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Подібний інцидент на заводі стався не вперше. 9 червня 2022 року там також пролунав потужний вибух.

До речі, на цьому заводі також робили феєрверки до 9 травня, які вибухнули. Компанія, яка їх виробляла, є банкрутом та має великі борги.

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