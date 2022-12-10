Эскалация на севере Косово: снова звучали сирены, люди возводят баррикады и блокируют дороги

На севере Косово 10 декабря началась очередная эскалация с участием сербов. Все из-за задержания экссотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантыча.

Пантыч был задержан как раз 10 декабря, когда он возвращался из Сербии в Косово вместе со своей женой. Сотрудники полиции частично признанного государства увезли его на полицейскую базу, расположенную на севере Косово.

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Директор Управления Косово Петарь Петкович отреагировал на его задержание. Он заявил, что в этом контексте говорится о "жестокой мести и запугивании". За этим вроде бы стоит премьер Косово Альбин Курти. Петкович обвинил Курти в преследовании сербских полицейских, "которым он без всяких оснований и доказательств пытается приписать действия, к которым они не имеют никакого отношения".

Сербы начали возводить баррикады

Как сообщает Kosovo Online, после задержания Пантича сербы Косово начали возводить баррикады на севере страны. Они загородили грузовиками и разными автомобилями дороги. Так сербы хотят не дать вывезти Пантыча в столицу частично признанного государства – Приштины.

Также на улицы северной части населенных пунктов Косово стали выходить сербы. В некоторых городах даже звучали сирены.

Что нужно знать об обстановке в Косово

Напомним, это уже не первая эскалация на севере Косово в 2022 году. Еще 31 июля в Косовско-Митровицком округе, расположенном на границе с Сербией, также были слышны сирены и стрельба. Причиной тому стало нововведение, согласно которому косовские сербы с выданными Сербией номерными знаками на авто должны переоформить их на знаки Косово.

А только 8 декабря более 200 спецназовцев Косово на бронированных автомобилях зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы. Отмечают, что силы специального назначения Косово заблокировали весь муниципалитет. Они объясняют присутствие необходимости обеспечения безопасности.