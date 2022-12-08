Отмечают, что силы специального назначения Косово заблокировали весь муниципалитет. Они объясняют присутствие необходимости обеспечения безопасности.

Внимание Армия Сербии готова к защите сербов в Косово – ждут приказа президента

Спецназовцы бросили две шумовые гранаты во время захода в Северную Митровицу. Тем не менее, ситуация в муниципалитете напряженная, но спокойная.

Ранее полиция частично признанного Косово объявила об увеличении своего присутствия в северных муниципалитетах, где проживают преимущественно косовские сербы.

Учитывая нынешнюю ситуацию и тенденции в северных муниципалитетах, полиция увеличит свое присутствие на севере,

– отметили в ведомстве.

Что этому предшествовало

Все это происходит на фоне роста напряженности на севере Косово, где несколько дней назад косовскими силовиками фактически были захвачены выборные органы муниципалитетов на фоне предстоящих перевыборов.

Их причиной стало объявление местной партией "Сербский список", сотрудничающей с Белградом, бойкота косовских властей.

В случае продолжения бойкота на выборах могут победить сербы, настроенные на сотрудничество с Приштиной. В то же время в Сербии опасаются, что такие события могут ослабить их влияние на севере Косово.