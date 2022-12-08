Зазначають, що сили спеціального призначення Косова заблокували весь муніципалітет. Вони пояснюють присутність необхідністю забезпечити безпеку.

Увага Армія Сербії готова до захисту сербів у Косово – чекають наказу президента

Спецпризначенці кинули дві шумові гранати під час того, як заходили у Північну Митровицю. Попри це, ситуація в муніципалітеті напружена, але спокійна.

Раніше поліція частково визнаного Косова оголосила про збільшення своєї присутності в північних муніципалітетах, де проживають переважно косовські серби.

З огляду на нинішню ситуацію й тенденції в північних муніципалітетах, поліція збільшить свою присутність на півночі,

– зазначили у відомстві.

Що цьому передувало

Усе це відбувається на тлі зростання напруженості на півночі Косова, де кілька днів тому косовськими силовиками було фактично захоплено виборні органи муніципалітетів на тлі майбутніх перевиборів.

Їхньою причиною стало оголошення місцевою партією "Сербський список", яка співпрацює з Белградом, бойкоту косовської влади.

В разі продовження бойкоту на виборах можуть перемогти серби, що налаштовані на співпрацю з Приштиною. Водночас у Сербії побоюються, що такі події можуть послабити їхній вплив на півночі Косова.