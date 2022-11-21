Про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич. Це відбулося 21 листопада.

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Найкраще вирішення конфлікту – переговори

Якщо президент Сербії накаже, армія схвалить всі заходи для захисту сербів у Косово та Метохії,

– наголосив Вучевич.

Водночас міністр вважає, що найкращим вирішенням конфлікту є таки переговори. Мовляв, краще вже тисячу годин говорити, аніж 1 годину провести в окопі.

"Розглядаються всі варіанти, але ми працюємо над тим, щоб розмова тривала. Я не думаю, що хтось любить конфлікти", – зазначив урядовець.

ЄС не допоміг вирішити проблему

До речі, між Косово та Сербією відбулися переговори за посередництва Європейського Союзу. Країни мали досягти згоди у конфлікті через номерні знаки автомобілів. Однак це так і не вдалося.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що сторони так і не змогли домовитися. Мовляв, ЄС запропонував варіанти, як уникнути ескалації, але прем'єр-міністр Косова Альбін Курті не прийняв їх.

Відомо, що Боррель наполягав, щоб Косово зупинило рішення щодо номерних знаків автомобілів, а Сербія – перестала видавати нові номерні знаки.

Це була наша пропозиція, яку ми майже погодили, але оскільки врешті-решт не вдалося, то я закликаю обидві сторони втілити ці два прохання. Це дасть час сторонам знайти стабільне рішення щодо номерів,

– зазначив Боррель.

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Чому між Косово та Сербією виник конфлікт Косово вже давно вирішило запровадити на своїй території обов'язкову перереєстрацію автомобілів. Це стосується і сербів, які мають поміняти автомобільні номери на косовські. Серби, які живуть на території частково визнаної держави, Косово вже давно вирішило запровадити на своїй території обов'язкову перереєстрацію автомобілів. Це стосується і сербів, які мають поміняти автомобільні номери на косовські. Серби, які живуть на території частково визнаної держави, тривалий час протестували через таке рішення . Однак влада Косово таки вирішила запровадити штрафи з 21 листопада. Це призвело до того, що косовські серби почали виходити з місцевих органів влади та поліції.

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